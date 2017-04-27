Министерство культуры Камбоджи запретило 24-летней актрисе целый год сниматься в кино. Это вызвало волну обсуждений со стороны общественности. Дело в том, что чиновники посчитали Дэнни Кван слишком сексуальной и обвинили ее в нарушении кодекса поведения, ведь камбоджийским женщинам не следует оголять плечи и носить короткие юбки. Однако после серьезного разговора в министерстве девушка пообещала быть скромнее и не выкладывать на своей странице в facebook чересчур откровенные фото.

Как сообщают западные инсайдеры, хоть обещание и было дано, Дэнни все же обидно за такое решение чиновников. По ее словам, многие артисты принимают участие в сексуальных— фотосессиях, однако запрет коснулся именно ее: «Я знаю, что это мое право - одеваться, как я хочу, но наша культура, камбоджийский народ, не могу принять этого». Сейчас в Сети идут бурные обсуждения этой ситуации. Многие считают, что это чистой воды дискриминация.

Отметим, что одна из самых сексуальных женщин мира Анджелина Джоли — частый гость в Камбодже, однако на улицах города актриса появляется исключительно в закрытых нарядах, так что в сравнении с Дэнни она сама скромность. Вероятно, именно поэтому на контрасте с Джоли Кван действительно выглядит излишне сексуальной.

Фото: facebook, east news