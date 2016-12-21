Моника Беллуччи не скрывает, что живет так, как ей хочется, ни в чем себя не ограничивая: пьет вино, ест пасту и курит сигареты. При этом в 52 года она выглядит чуть ли не ровесницей своих 30-летних коллег, некоторые из которых уже успели не раз лечь под нож пластических хирургов. Хоть сама Моника предпочитает естественное старение, по ее мнению, люди не должны упрекать и осуждать женщин, перенесших операции.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Дек 21 2016 в 5:10 PST

«Когда я вижу тех, кто сделал операцию, я говорю себе: «Она сделала правильную вещь». Вы должны делать то, что хорошо для вас. Пластическая хирургия существует и, если она может сделать вас счастливой – почему бы и нет?».

По словам актрисы, ее совсем не беспокоит, что ее считают зрелой женщиной. И если через десять лет она станет «чудовищной», она может передумать и прибегнуть к услугам хирургов из-за большого количества морщин. Сейчас же она без стеснения говорит о том, о чем другие звезды рассказываться бояться. Беллуччи заявила, что все ее фото тщательно обрабатываются в фотошопе, стирая следы старости.

«Я благодарна небесам, за то, что кто-то изобрел Фотошоп. Это то, что всех нас спасает!» — честно сообщила Моника.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Янв 5 2017 в 10:46 PST

Жгучая итальянка уже давно заметила морщинки вокруг глаз, а ведь десять лет назад их еще не было. Поэтому она признательна редакторам журналов, которые соблюдают чувства меры, «приглаживая» признаки старения. Беллуччи считает, что без ретуши можно было обойтись, но всех приучили к тому, что знаменитости должны быть безупречны.

«А жаль, маленькие «несовершенства» иногда бывают просто прелестны…», — заключила актриса.

А как вы относитесь к пластике?

Фото: instagram.com