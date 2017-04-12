Анна Семенович всегда гордилась своей женственной фигурой. Как ранее признавалась артистка, ей стоит больших трудов поддерживать пышные формы и при этом не располнеть. Она строго следит за питанием, исключив из рациона картофель, макароны и мучное, а также занимается спортом. Сейчас Instagram певицы украшают сотни красивых фотографий, где Семенович демонстрирует свое тело во всей красе. Подписчики Анны не скупятся на комплименты и уже не раз отмечали, что звезда выглядит роскошно, в отличие от «модных худых девушек».

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 12 2017 в 2:32 PDT

Однако недавняя публикация певицы спровоцировала волну негатива в ее адрес. Семенович обвинили в излишнем использовании фотошопа. Дело в том, что на снимке отчетливо видно, что осиная талия Анны получилась за счет тщательной и неаккуратной фото-коррекции. Но, похоже, сама артистка этого совсем не замечает.

Хорошего всем дня, от задумчивой девушки #хорошийдень #счастьевнутринас #психология #позитивщики Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Май 23 2017 в 2:46 PDT

«Фотошоп рулит», «Зачем себя так фотошопить...неужели нельзя пойти в спорт зал...ну красивая же девушка была», «Дивный фотошоп», «Неужели нельзя пойти в спортзал?», - возмутились подписчики.

А как вы относитесь к использованию фотошопа?

Фото: instagram.com