В последнее время Наташа Королева неустанно доказывает поклонникам, что после сорока выглядеть ровесницей 15-летнего сына вполне возможно. Она не боится кардинально менять имидж, делая новую прическу или примеряя образ школьницы.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 10 2017 в 8:24 PDT

31 мая Наташа Королева отметит свой 44-й день рождения. В преддверии этого дня певица решила поделиться своими секретами красоты. Так, в разговоре с журналом «7 дней» артистка рассказала, что для идеального пресса требуется делать всего-то пару простых упражнений каждый день, утром и вечером: «Лежа в очень медленном темпе поднимайте ноги на 45 градусов хотя бы по 30 раз. Очень полезно приседать — неглубоко, с прямой спиной, держась за ручки двери вытянутыми руками. Начните с 15 раз по утрам и вечерам, а когда дойдете до ста, увидите, как улучшился вид ваших ног и попы!».

Королева призналась, что она всегда мечтала иметь «бразильскую попку», а благодаря советам ее мужа, бодибилдера Сергея Глушко, уже через месяц ее попа «реально изменилась в лучшую сторону».

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Дек 7 2016 в 7:53 PST

Большое значение для Натальи имеет питание. По словам певицы, с возрастом гормональный фон женщины меняется, из-за этого замедляется метаболизм — и наступает пора тщательно контролировать то, что мы едим. Сама Королева отказалась от молочных продуктов: творога, молока, кефира, а также исключила свинину, баранину и ограничила потребление сыра.

«В моем рационе теперь много овощей и круп: гречка, киноа, полба. Фрукты предпочитаю сезонные, а из сладкого могу позволить себе только маленький ломтик горького шоколада в день, или ложечку меда, или немного сухофруктов», — поделилась артистка.

Кроме того, Наташа рекомендует своим поклонницам завтракать через час-полтора после пробуждения, как это делает она сама. А чтобы не сорваться и не начать поглощать все подряд, певица выпивает стакан воды, который спасает ее голода как утром, так и вечером.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Июн 1 2016 в 9:51 PDT

Королева также отметила, что очень важно определить свою «критическую цифру», достигнув которой, вернуть желаемый вес будет очень проблематично. Для артистки это 57 килограммов, она всеми силами старается не превысить эту отметку.

Фото: instagram.com, global look press.com