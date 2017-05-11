Несколько дней назад Настя Каменских с друзьями отправилась в жаркую Флориду, чтобы отпраздновать день рождения Потапа. С того момента, как певица прилетела в солнечный край, она неустанно рассказывает поклонникам о том, как проходят ее каникулы, публикуя в своем блоге сексуальные снимки в бикини. И если все оценили похудевшую фигуру Насти, то вот от нового образа мало кто остался в восторге.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 10 2017 в 9:33 PDT

Несколько часов назад Каменских выложила в Instagram фото, где показала обновленную себя. Длинные косы с вплетенными лентами, высокие гольфы, кеды и просторная белая футболка сделали из милой и женственной Насти дерзкую оторву. Подписчики мигом ополчились против певицы, обвинив ее в подражании Лене Темниковой и отметив, что в 30 лет ходить в таком виде уже неприлично.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 10 2017 в 9:41 PDT

«Темникова стайл», «Капец.Под Темникову косить пытается что ли», «Не идёт этот стиль », «Некрасивая фотка ,ноги слишком большие ,косички тонкие ,лицо не получилось ...», «Настя ты красотка,но здесь ты ужас», «Ужасное фото», - оставили негативные комментарии пользователи Сети.

А как вам новый образ Каменских?

Фото: instagram.com