В январе Ирина Аллегрова отметила юбилей. Певице исполнилось 65 лет. Несмотря на свой возраст, женщина все так же хороша, как и 15, а может, и 20 лет назад, и по-прежнему восхищает поклонников.

У народной артистки не раз спрашивали, в чем секрет ее молодости. Как рассказывала Ирина, никаких секретов нет. Самое главное — это не давать волю отрицательным эмоциям, ведь, по словам Аллегровой, у добрых людей морщин мало, уголки рта не опускаются: «Не злитесь, не завидуйте. Радуйтесь мелочам!».

Конечно, помимо состояния души, важное значение для женщины имеет правильное питание. Ирина ест фрукты, овощи, морепродукты и отказалась от мяса, ведь после определенного возраста оно не самым лучшим образом влияет на кожу.

Также Аллегрова два-три раза в неделю ходит к личному массажисту. По ее мнению, именно массаж помогает сохранять тело упругим и подтянутым. К слову, из занятий спортом певица отдает предпочтение бассейну. Что касается пластических операций, то несмотря на то, что Ирину часто уличали в использовании ботокса, сама она это всячески отрицает.

«Я собой довольна. Прекрасно понимаю, что мне не 20 лет, и если Богу угодно, чтобы я так выглядела, как сегодня, значит, так тому и быть. Можно сделать 150 операций, надуть губы и все на свете, но это не спасет. Кому что дано...», — отметила Аллегрова.

Ирина всегда советует поклонникам избегать стрессов, как это делает сама. Если все-таки они случаются, то обязательно нужно восстанавливаться. В качестве антистресса певица использует кухню, готовя вкусные блюда для дочери и внука. Как признается артистка, это помогает ей успокоиться и расслабиться.

Фото: instagram, east news