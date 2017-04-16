В конце мая Милана Кержакова, в жизни которой за последнее время произошло немало перемен (потеря отца и рождение первенца), пожаловалась на нервное истощение.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 16 2017 в 5:15 PDT

«Я выпала целиком из жизни - причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение. Силы мои, вероятно, закончились.», - написала в своем блоге Милана.

Накануне, Кержакова отправилась лечить недуг на Мальдивы, откуда делится с подписчиками яркими снимками. На фото Милана продемонстрировала стройную фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына.

Morning Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 6 2017 в 11:52 PDT

Человек дорвался до фотографий Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 7 2017 в 12:45 PDT

Поклонники новоиспеченной мамы отметили, что она находится в прекрасной форме и пожелали ей хорошего отдыха: «Вы уже такая стройняшка», «Какая красотка!!!!! Нимфа в раю!!!», «Красотаааа!», «Хорошего вам отдыха!», «Счастья Вам!».

Фото: instagram.com