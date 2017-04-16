В конце мая Милана Кержакова, в жизни которой за последнее время произошло немало перемен (потеря отца и рождение первенца), пожаловалась на нервное истощение.
«Я выпала целиком из жизни - причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение. Силы мои, вероятно, закончились.», - написала в своем блоге Милана.
Накануне, Кержакова отправилась лечить недуг на Мальдивы, откуда делится с подписчиками яркими снимками. На фото Милана продемонстрировала стройную фигуру в купальнике через два месяца после рождения сына.
Поклонники новоиспеченной мамы отметили, что она находится в прекрасной форме и пожелали ей хорошего отдыха: «Вы уже такая стройняшка», «Какая красотка!!!!! Нимфа в раю!!!», «Красотаааа!», «Хорошего вам отдыха!», «Счастья Вам!».
Фото: instagram.com