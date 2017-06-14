Через несколько дней состоится премьера нового клипа Ани Лорак на песню «Ты еще любишь». Об этом певица сообщила в своем блоге, опубликовав обложку видео. На снимке артистка предстала в очень смелом наряде: лакированные красные сапоги и «полуголое» черное платье с глубоким декольте и сетчатыми вставками. Но это еще не все. «Роковой» образ дополнила огромная алая роза на шее и очень яркий макияж.
Пользователям Сети пришелся по душе внешний вид Лорак. Фанаты поспешили оставить массу лестных комментариев певице, отметив, что ей очень идет сочетание таких цветов: «Как же идёт Ани Лорак сочетание красного с чёрным», «Прекрасный образ», «Сексуальная просто огонь», «Какое шикарное платье и ты Ани», «Наша королева!».
А как вам смелый образ Ани?
Фото: instagram.com
Умница! Смелый и интересный наряд! Обожаю ее!