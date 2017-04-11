Футболист, олимпийский чемпион и легкоатлет Брюс Дженнер, два года назад начал операции по смене пола и стал отзываться на имя Кейтлин. Об этом она официально заявила, появившись на обложке Vanity Faire с заголовком «Зовите меня Кейтлин».

Тогда новоиспеченная женщина в одном из интервью сказала: «Если бы я держала все это в тайне и никому не призналась бы в своих чувствах, то лежа на смертном одре, сказала бы себе: ты просто взяла и потратила жизнь впустую».

Теперь стало известно, что Дженнер в январе перенесла финальную операцию по смене пола и поменяла мужские гениталии на женские, о чем подробно рассказала в своих мемуарах «Секреты моей жизни», которые в скором времени поступят в продажу.

«Операция прошла успешно, и я чувствую себя превосходно и освобождено», — поделилась Кейтлин.

В книге Дженнер пишет, что теперь на нее перестанут пялиться, и все, что хотели знать люди, теперь узнают. А больше о своих изменениях она говорить не намерена.

В ходе первых операций бывший глава семейства Дженнер откровенно делилась своими чувствами и переживаниями. Так, в двухчасовом интервью ABC Кейтлин открыто призналась, как она перенесла первую операцию.

«Да, я во всех смыслах женщина. Люди видят меня другим. Они ищут во мне мужественную сторону, но мое сердце, моя душа и все, что я делаю в жизни, — это часть меня. И женская сторона — тоже часть меня. Я тот, кто я есть. Во мне гораздо больше женского, чем мужского. Людям трудно это понять, но такова моя натура», — рассказал Брюс.

Напомним, что Дженнер был женат на матери звездной семьи Крис Кардашьян, в браке с которой у него родились две дочери — Кайли и Кендалл. От предыдущих двух жен у Брюса есть четверо детей.

Фото: Global Look Press