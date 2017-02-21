Ким Кардашьян недавно видели выходящей из центра пластической хирургии Epione в Беверли-Хиллз. Как пишет RadarOnline.com со ссылкой на близкий к звездной паре источник, Канье Уэст, недавно и так попавший в клинику с нервным срывом, снова на грани. Рэпер против новых операций Ким, потому что 10 лет назад от последствий простейшей пластической операции скончалась его мама Донда, сообщает WMJ.

«Ким не может остановиться. Канье просит ее прекратить, он уже угрожал, что оставит ее, если она продолжит меняться. Все говорят ей, что она уже не похожа на себя, но Ким уверена, что чем больше пластики, тем лучше», — рассказал знакомый семейства.

Сама Ким Кардашьян не спешит признаваться в том, что прибегает к помощи пластического хирурга. После того, как в Сеть попали ее фото рядом с клиникой Epione, Кардашьян устроила трансляцию в Snapchat и рассказала, что на самом деле всего лишь удаляла растяжки.

Фото: globallookpress.com, Instagram