Из смешного очкарика в джентльмены: таким мы его еще не видели

О нем мечтают женщины, его называют геем, ему предрекают развод — несмотря на то, что фильмы о Джеймсе Бонде сейчас находятся не на пике популярности, Дэниел Крэйг продолжает привлекать внимание прессы. Сегодня популярному актеру исполняется 49 лет. Мы вспомнили, каким он был до того, как сыграть самую яркую роль в своей карьере, и представили, каким он станет — с помощью интернет-технологий и без.

15 лет назад Крэйг был другим. Он не стеснялся носить челочку и смешные очки и еще не был секс-символом. Женщины стали мечтать оказаться на месте Катерины Мурино несколько позднее.

На съемках Дэниела соблазняла даже Моника Беллуччи, но Крейг — примерный семьянин, несмотря на слухи о грядущем разводе, которые пока никто не подтвердил.

Снимки актера, сделанные 15 лет назад, вы можете увидеть в нашей галерее, а вот таким представляет его сайт in20years спустя 20 лет.

Впрочем, в случае с Дэниелом интернет-технологии, пожалуй, не нужны: представить, каким он станет в старости, можно просто взглянув на снимки, на которых актер отпустил бородку:

Каким он нравится вам?

Фото: globallookpress.com