В конце марта стало известно, что 31-летняя супермодель Ирина Шейк родила первенца от 42-летнего актера Брэдли Купера. Радостную новостью новоиспеченные родители около двух недель держали в тайне, так же, как имя и пол ребенка. Однако спустя несколько дней после того, как СМИ узнали о малыше, портал E! News выяснил, что у звездной четы родилась девочка, которую назвали Леа де Шейн Шейк Купер.

После появления на свет малышки Ирина публиковала в своем блоге лишь снимки из ранних фотосессий, а сегодня же удивила подписчиков шикарной фигурой в бикини. Шейк предстала перед камерой в черном сексуальном купальнике, лежа на надувном матрасе в виде губ.

«Перед закатом #нынешняяситуация», — подписала модель.

Поклонники молодой мамы пришли в восторг от ее стройного и подтянутого тела, а кто-то и вовсе не поверил, что этот снимок был сделан накануне.

«Не верю, что она родила недавно!», «Ты точно рожала?», «Ирина, вы прекрасно выглядите», «Восхитительна! Настоящее вдохновение!», «Идеально!», «Незабываемая».

Фото: Instagram, Global Look Press