Вчерашнее появление Ирины Шейк на красной дорожке в Каннах через два месяца после рождения дочки стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. Модель предстала в желтом платье от Versace с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, продемонстрировав роскошную фигуру.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Май 24 2017 в 3:49 PDT

Второй выход новоиспеченный мамы был не менее ошеломительным. На показ новой картины «Роковое искушение» Софии Копполы, Ирина пришла в полупрозрачном черном платье от Balmain с широким кожаным поясом-корсетом, дополнив образ босоножками в тон. Облегающий наряд Шейк показал, что она уже успела полностью прийти в форму после родов.

Помимо модели, на премьере фильма были замечены Кирстен Дантс, Колин Фарелл, Эль Фаннинг, а также элегантная Николь Кидман в роскошном серебристом платье с бахромой и возлюбленная Венсана Касселя Тина Кунаки в сиреневом летящем наряде. Из российских звезд оценить новую киноленту Копполы приехала фигуристка Татьяна Навка в компании своей старшей дочери Саши Жулиной.

Кроме того, в этот же день косметический бренд L'Oreal Paris устроил грандиозную вечеринку, где собрались такие посланницы красоты французской марки, как Даутцен Крез, Ева Лонгория, Светлана Ходченкова, Лара Стоун и, конечно же, Ирина Шейк, которая продолжает покорять Канны, выбирав для выхода в свет откровенное необычное платье-сетку.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Май 24 2017 в 5:26 PDT

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru, instagram.com, gettyimages.com