На днях Потап в компании друзей, а также коллеги и, по слухам, возлюбленной Насти Каменских отправился в Майями, чтобы отпраздновать свое 36-летие. Об этом артист сообщил накануне в своем блоге: «С Добрым Утром, спасибо за поздравления, но у меня только 5:15 утра 8мая и мы летим в Маями 2 MIAYO!».

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 8 2017 в 4:04 PDT

В отличие от Потапа, который поделился с фанатами лишь парой снимков из солнечной Флориды, Каменских с удовольствием рассказывает о жарких каникулах. Похудевшая и похорошевшая артистка собрала массу комплиментов, продемонстрировав поклонникам аппетитные формы и сексуальные позы под хэштегом #potapparty.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 8 2017 в 11:32 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 8 2017 в 11:07 PDT

«Очень сексуальная», «Невероятно красивая девушка!», «Как ты похудела! Тебе идёт...красотка!», «Настя супер!)) Супер секси... эх, мне б так себя чувствовать на все 100 красоткой!)», «Шикарна», «Это подарок потапу.?», «Хороша чертовка», - восхитились Настей пользователи Сети.

А как вам фигура Каменских?

Фото: instagram.com