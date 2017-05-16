15 мая в Нью-Йорке прошла презентация новых проектов телеканала NBC Universal. Главными гостями вечера стали Ким и Хлое Кардашьян, Джессика Бил, Николь Ричи, Дженна Дьюэнн-Татум и другие.

Особое внимание присутствующих привлекла 47-летняя Дженнифер Лопес, которая в последнее время не прочь поэкпериментировать с образом — и зачастую эти самые эксперименты заканчиваются не совсем удачно. Вот и в очередной раз актриса не угадала с нарядом. Артистка появилась на красной дорожке в атласном платье телесного цвет с открытыми плечами, неприлично глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, дополнив образ прической в виде совершенно небрежного пучка. В то время пока Лопес проходила мимо многочисленных камер, журналисты успели задать ей несколько вопросов, касающихся ее отношений с Алексом Родригесом. На что Дженнифер с улыбкой ответила: «Мы очень счастливы и просто хорошо проводим время вместе».

Сестры Кардашьян тоже отличились в этот вечер. Хлоя и Кортни приехали на мероприятие, чтобы поддержать очередной сезон собственного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поделиться новостями о проекте своей сестры Кайли Дженнер — шоу Life of Kylie. Для выхода в свет Хлое выбрала черный комбинезон с молниями и босоножки на ремешке. А вот Ким, по сравнению с сестрой и другими стильно одетыми знаменитостями, такими, как, например, Джессика Бил и Дженна Дьюэнн-Татум, выглядела совершенно нелепо. Похоже, модные критики еще долго будут припоминать ей высокие сапоги-лосины в сочетании с глубоким декольте и странными рукавами.

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Фото: east news.ru