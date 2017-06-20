В конце мая Мария Максакова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Помимо того, что оперная дива похудела на 10 килограммов, она еще и сделала ультракороткую стрижку.

В новом образе певица появилась на открытии международной выставки «Хрупкое стояние» в Киеве. Для выхода в свет Мария выбрала желто-белый костюм, меховую жилетку и клатч, дополнив наряд ярким макияжем и дерзкой укладкой.

Сопровождал в этот вечер Максакову ее друг, а по совместительству арт-критик и куратор Константин Дорошенко, вместе с которым артистка оценила работы ведущих деятелей современного искусства — Марины Абрамович, Дэмиена Херста, Ай Вэйвэя и других.

Фотографиями с мероприятия оперная дива поделилась в соцсетях и получила массу комплиментов от пользователей Сети: «Незабываемая!», «Машенька! Выглядите шикарно! Умница Вы Наша!», «Бомба. Просто шик», «Ты супер!».

А как вам дерзкий образ Марии?

Фото: facebook.com