38-летняя певица Ани Лорак активно ведет свой блог. Она часто делится с поклонниками событиями своей жизни и периодически радует их снимками в эффектных нарядах. Вот и в очередной раз певица привела в восторг многих подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram фото, на котором предстала в золотом платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь.

Фанаты осыпали комплиментами Ани, отметили шикарную фигуру и сравнили ее с «бриллиантом в золотой оправе»: «Спасибо дорогая что делаешь нашу жизнь лучше , даря людям свои песни!», «Бесподобная!», «Боже! Какая вы красивая! Вы потрясающая женщина! Восхищаюсь вами!», «Мой идеал красоты», «На статуэтку из золота похожа», «У тебя шикарная фигура».

К слову о фигуре: на днях в интервью журналу «7 дней» певица рассказала о том, что помогает ей держать себя в тонусе. По словам артистки, здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные занятия спортом — три главных ингредиента красоты.

Фото: instagram