33-летняя гимнастка Алина Кабаева принимает активное участие в развитии детского спорта. Спортсменка ежегодно организует фестиваль художественной гимнастики «Алина» и лично помогает всем участницам исполнять сложные элементы. Сегодня Кабаева вместе с юными гимнастками завершила генеральную репетицию мероприятия, фото и видео с которой тут же попали в Сеть. Так, одна из благодарных мам опубликовала ролик в своем блоге и написала добрые слова в адрес Алины.

Публикация от Natalie Pushkina (@pushkinatalie) Май 1 2017 в 10:33 PDT

«Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце сьемок, когда режиссер сказал "все свободны" она сказала "подождите" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи! Рассказала, что завтра будут детки из дет домов и все выступающие должны подарить им праздник! А еще...самый, пожалуй, трогательный момент, когда все стояли на сцене и одна малышка, видимо не веря, что Алина настоящая, аккуратно пальчиком потрогала ее, на что Алина обернулась и обняла ее, а затем и всех остальных малышек!».

Присутствующие отметили не только доброту и заботу Кабаевой, но и ее стиль. Спортсменка появилась перед публикой в ослепительно сверкающих джинсах, шпильках и черном топе, пишет портал WMJ.ru.

«Потрясающая гимнастка! Девушка -легенда !», «Джинсы бомбовские», «Дети всегда чувствуют искренность! А джинсы и правда классные)», «Обажаю её, чтобы о ней не говорили! Она классная. Джинсы супер», «Джинсы со светодиодами, очень крутые. Алина выглядит супер.», «Джинсы бомба, боюсь даже подумать сколько они стоят», — оценили образ гимнастки подписчики.

К слову, подготовку к фестивалю посетила певица МакSим. Артистка опубликовала в своем блоге фото с именитой спортсменкой и подписала: «Человек, который пользуется моим большим уважением».

Фото: instagram