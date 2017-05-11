За жизнью модели Айзы Анохиной следит больше миллиона человек, подписанных на ее страницу в Instagram. Будучи публичной личностью и мамой двоих детей, блогер старается всеми способами держать себя в прекрасной форме: занимается спортом, сидит на диетах и придерживается правильного питания. Однако все эти действия не помогли звезде в борьбе с проблемными зонами на руках, поэтому Айза решила прибегнуть к услугам пластического хирурга, о чем откровенно сообщила в своем блоге.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Май 11 2017 в 3:16 PDT

«Моя генетика..эти огромные мощные руки. Занимаюсь спортом, руки растут, сижу на диете (на ПП) руки не уходят! Худею везде, уже ног нет и жопа пропала, но руки НЕ УХОДЯТ! Второй ребёнок, второй слой жира, который поселился и прописался от плечей до локтя. На Бали, в жуткую жару, я всегда прикрываю руки! В Москве меня невозможно увидеть с открытыми руками. С 2010 года мечтаю сделать эту липосакцию! Лёгкая операция по удалению жира) страшно? Нет! Пусть мое тщеславие на этот раз возьмёт вверх, очень вас прошу и мечтаю о поддержке.. мне так надоело каждую ночь представлять о том как я мысленно отрезаю себе эти ненавистные толстые руки», — написала Анохина.

Однако одной липосакцией рук модель не ограничилась. Оказалось, Айза также сделала липосакцию живота и увеличила ягодицы. После трех пластических операций знаменитость постепенно приходит в себя в одной из подмосковных клиник.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Май 14 2017 в 9:14 PDT

«Это моя давняя мечта, я так долго переживала из-за этого и наконец решила исправить недостатки моего тела! Да, у меня действительно есть проблемы, которые не дают мне спокойно спать. Я считаю, что если есть возможность, то их нужно исправлять. Тем более что мой хирург Сеймур Алиев — гений. Я смотрела его работы, там всё идеально, поэтому мне даже не страшно!», — призналась Айза в разговоре с порталом life.ru.

А как вы относитесь к подобным операциям?

Фото: instagram.com