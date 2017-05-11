На днях 32-летняя Айза Анохина сообщила своим многотысячным подписчикам, что она наконец-то решилась избавиться от проблемных зон и привести себя в порядок после второй беременности. В связи с этим модель обратилась к услугам пластического хирурга. Накануне звезда Instagram сделала сразу три операции: липосакцию рук, живота и увеличение ягодиц.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Май 14 2017 в 9:14 PDT

«Любимые, не теряйте меня! Через пару дней должна оклематься! Операция прошла успешно. Осталось мне прийти в себя!», - держала в курсе поклонников Анохина.

Открытость личной жизни Айзы привела к тому, что на нее обрушилась волна негативной критики. Дело в том, что на просторах интернета появилось видео, где врач, готовя модель к операции, обозначает маркером на ее теле зоны, над которыми предстоит поработать, пишет WMJ.ru. Пользователи Сети отметили, что вместе того, чтобы ложиться под нож, ей стоило бы лучше заниматься спортом и правильно питаться.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Май 13 2017 в 5:52 PDT

Злые комментарии очень задели Анохину. Она решила дать отпор хейтерам длинным сообщением в своем блоге: «Мне очень больно, и я сейчас про физическую боль. Но это был мой выбор. Потому что я закомплексованная, неуверенная в себе обычная женщина, как и многие из вас. Почему я иду на тот или иной шаг, ответить не могу, но я иду и меня не остановить. Да, я не считала себя жирной или какой-то ужасной. Но у меня были недовольства собой, которые, как вы сейчас пишите, нужно было поднять свой зад и идти в зал.».

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Май 11 2017 в 3:16 PDT

«А у меня встречный вопрос, а почему тогда у нас вся страна не фитоняшки? И снова, осуждать готовы каждые! Антики ликуют, вот она дряблая жопа! Да и похер! Эта дряблая жопа больше не хочет скрывать себя за фотошопом. Не говоришь о пластике плохо, говоришь, тоже плохо. Живёшь и вечно ждёшь осуждения. Я же забыла, что зависть и ненависть сильнее всего на свете. Вместо того, чтобы взглянуть лицом в свои комплексы, вы их прячете... за оскорблениями и унижением других людей, страдающих и очень сильно напуганных.», - заключила модель.

Фото: instagram.com