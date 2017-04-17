10 апреля стало известно, что популярная певица Анна Седокова родила сына в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса Cedars-Sinai Medical Center. Спустя пять дней артистка уже отдыхала в компании своей подруги Натальи Рудовой на концерте Михаила Галустяна и Александра Реввы.

Сегодня же девушка решила, что ей необходимы «солнышко и пальмы», и отправилась с малышом к бассейну. Об этом Анна сообщила, опубликовав фото в Instagram, на котором предстала перед подписчиками в черном слитном купальнике, продемонстрировав шикарные формы.

«Приветики. Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну . Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке», — подписала снимок артистка.

«Вот так выглядит мамочка,после 3-х родов,восхищаюсь,здоровья Вам всем!!!», «Какая Вы красотка», «Хорошую ты фигуру имеешь анька», «Анечка ты красотка после родов! Очень классно выглядишь!», «Ты просто в отличной форме )))», — отметили поклонники.

Фото: Instagram