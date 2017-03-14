Во время беременности Анастасия Меськова набрала 10-12 кг. Сейчас, спустя полгода, она находится буквально в шаге от добеременного веса в 53 кг. Актриса вплость до родов регулярно занималась йогой, а потом лишь через месяц после появления сына Савы на свет приступила к элементарным упражнениям на растяжку.

«У многих беременных есть такой «пунктик»: сейчас мне можно все! Гоните эти мысли прочь! Поверьте, режим объедания не принесет пользы ни вам, ни малышу. Беременной и так тяжело (внутри увесистый плод), а тут еще и изрядная порция лишнего веса… Нужно прислушиваться к своему организму, а не сметать все на своем пути. Вообще по жизни я довольно равнодушна к сладкому, но во время беременности у меня случались «приступы». Но все равно – это не банка мороженого за один присест. Мне очень хотелось фруктов и творога, который в обычной жизни я не очень жалую», – рассказала Анастасия порталу «Летидор».

Актриса не является фанатом физических нагрузок и не считает, что должна изнурять себя в спортзале. По мнению Анастасии Меськовой, у молодой мамы и так достаточно активный образ жизни. Правда, у Меськовой есть один секрет – LPG-массаж:

«Я по сей день кормлю сына грудью, поэтому очень аккуратно возвращалась в привычный режим. Пресс не качала совсем, хотя сейчас у меня видны кубики на животе. Могу постоять в планке, но, честно говоря, она дается мне с трудом. Да и потом, мне кажется, у молодой мамы очень много физической нагрузки. Вот 7 раз поднимешь соску с пола – уже 7 приседаний сделала. <…> Несколько лет назад я сходила на пару сеансов LPG-массажа и забросила это дело – не увидела быстрый эффект. Сейчас же понимаю, что эффект можно увидеть, лишь пройдя курс».

Фото: Instagram, Кинопоиск