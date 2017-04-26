Чем старше становится Моника Белуччи, тем сексуальнее и откровеннее ее фотосессии. В очередной раз итальянская актриса доказала, что несмотря на свои 52 года, она все еще даст фору многим молоденьким девушкам. В преддверии 70-го каннского кинофестиваля, ведущей которого она назначена, журнал Vanity Fair выпустил майский номер с полуобнаженной Белуччи в главной роли. На обложке глянца жгучая итальянка предстала в кружевном платье, которое едва прикрывало ее тело.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Апр 25 2017 в 9:50 PDT

Помимо сексуальных снимков, поклонники так же могут почитать интервью, в котором Моника заявила, что не боится старости и гордится своим возрастом: «Я спокойно принимаю временя. Каждый возраст - это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, так думают многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет.».

Белуччи не раз заявляла, что походы к пластическим хирургам – это не про нее. Она приверженец естественного старения и менопауза ее совсем не страшит.

«Менопауза — это не болезнь, а естественный процесс. Да, поначалу организм будет немного сходить с ума, но через некоторое время все наладится. Это нормальное течение жизни.».

Актриса так же рассказала, что брак с Венсаном Касселем для нее пройденный этап, однако она совершенно не задумывается о новом романе: «Прошлое для меня - это закрытое дело, я хочу жить в настоящем и быть счастливой.». По словам Моники, сейчас она воспитывает двоих дочерей и чувствует необходимость защищать их.

Фото: instagram, global look press