Одним из самых громких событий этой весны, безусловно, станет свадьба сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Итана Джеймса. Торжество пройдет 20 мая в графстве Беркшир, неподалеку от дома родителей невесты. Как ранее писали западные инсайдеры, на свадьбе будут все близкие члены королевской семьи, а трехлетний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта станут пажом и подружкой невесты.

Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом. Поклонников интересует не только то, кто войдет в список гостей помимо семьи, но и кому будет поручено шить платье невесты. Несмотря на то, что во время свадьбы своей сестры Кейт Пиппа была в наряде от Сары Бартон для Alexander McQueen, стилисты предполагают, что невеста обратится к услугам другого дизайнера.

Пока неизвестно, кому будет поручено создать главный наряд для Пиппы, но многие именитые модельеры уже предлагают свои эскизы. Так, нью-йоркский кутюрье Бен Де Лиси увидел невесту в традиционном струящемся шелковом платье с французским кружевом, а его соотечественник Моник Люлье предложил обтягивающий наряд с открытой спиной и длинными рукавами, который дополнил вуалью.

Английский модельер Жак Азагури считает, что Пиппе подойдет платье в стиле ампир. Длинные рукава, шелковая ткань и объемная вуаль, по мнению дизайнера, подчеркнут стройную фигуру девушки.

Испанский же дизайнер Роса Клара имеет очень четкое представление о том, что подойдет Пиппе: наряд в современном дизайне с круглым вырезом и элегантными длинными рукавами. В свою очередь французский коллега Росы Стефан Ролан также отдает предпочтение современности. Для сестры герцогини Кембриджской он выбрал платье с открытой спиной и пышной юбкой выше колен, специально, чтобы подчеркнуть стройные ноги невесты. Наряд будет украшен кристаллами и жемчугом.

А как вы считаете, какое платье лучше всего подойдет Пиппе Миддлтон?

Фото: global look press, east news