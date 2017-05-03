Несколько дней назад стало известно, что 36-летняя солистка группы «Блестящие» Надя Ручка готовится впервые стать мамой и уже находится на пятом месяце. Тогда артистка рассказала, что беременность стала для нее полной неожиданностью, однако подсознательно она все же чувствовала, что готова к появлению ребенка, ведь в ноябре 2016 года ее возлюбленный Денис Боярко сделал Наде предложение: «Думаю, все мы, женщины подсознательно чувствуем, когда готовы к материнству, тем более когда встречаем настоящую любовь, человека, с которым готова прожить всю жизнь».

После этого заявления певица старалась не затрагивать тему беременности в Сети. Однако несколько часов назад Надя опубликовала в своем блоге фото и написала, что чувствует и переживает в этот радостный период.

«Жизнь так чудно устроена- она дает все , что находится в круге необходимого и наших интересов.. Теперь меня окружают беременные люди и малыши .. Я всегда была уверенна, что все приходит вовремя, по нашей готовности, а не тогда , когда Мы Думаем, что готовы.. И никогда мои "файлы" не забивались лишней или несвоевременной информацией.. теперь же доза непознанного просто льется на меня как из рога изобилия и я с преогромной радостью и благодарностью ее впитываю».

«Надюша!!! Как я рада! Рада! Рада!!! Я прям расплакалась! До чего же у меня нет слов!!! Это так чудесно!!!», «это такое счастье», «Ой, Надюш поздравляю!!!! Какая прелесть!!!!», «Надя, очень рада за Вас! Поздравляю!!! Вы замечательная, счастья Вам!», — поздравляют будущую маму подписчики.

Фото: instagram