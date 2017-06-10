Президент России Владимир Путин рассказал известному американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в интервью о внуках. По словам президента, у него слишком мало времени на общение с малышами.

Ранее в Сети появились некоторые подробности интервью. Так, Путин рассказал, почему у него не бывает плохих дней и как бы он повел себя на подводной лодке с геем в душевой.

Напомним, фильм о Путине Оливер Стоун готовил в течение двух лет. Премьера состоится 12 июня на телеканале Showtime, а само интервью будет разделено на четыре части.

Фото: globallookpress.com