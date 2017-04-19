В 2015 году у Подольской и Преснякова родился долгожданный ребенок. Малыша назвали Артемий. Радости родителей не было предела, ведь Наталья пыталась забеременеть целых десять лет.
В одном из интервью певица заявила: «Дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно — все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тему перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться».
Сегодня сыну Натальи и Владмира исполнилось два года. Счастливые родители поспешили сообщить своим подписчикам о дне рождения Артемия. Так, гордый отец опубликовал милое видео, где спрашивает у малыша сколько лет ему исполнилось.
А мама, в свою очередь, выложила в Instagram фото, где поздравила любимого сына и поблагодарила его за то, что он выбрал их своими родителями.
Ребята! Сегодня 2 года нашему сыночку . 2 года , как я стала мамой! 2 года , как перевернулась моя жизнь и наполнилась смыслом и безмерной любовью! Мой золотой мальчик, мой Тёма! Наш сыночек! Будь здоровым , умным, сильным и таким же легким и веселым!!! Грей нас своими лучиками Спасибо, что выбрал нас своими родителями ! Мы с папой сделаем все для тебя! Ты- любовь всей нашей жизни!
«Поздравляем всех вас!!! Растите здоровенькими и счастливыми, радуйте нас и друг друга!!! С 2-летием, малыш», «С днем рождения вашего чудесного малыша», «Поздравляю! Здоровья ему. Пусть всегда его будут окружать любовь и тепло родителей!», «С днем рождения! Будьте здоровы и радуйте друг друга еще очень долго!», - присоединились поклонники.
К слову, недавно Подольская сообщила, что они с мужем очень хотят второго ребенка. Но, к сожалению, пока такого счастья не случилось.
Фото: instagram.com