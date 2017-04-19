В 2015 году у Подольской и Преснякова родился долгожданный ребенок. Малыша назвали Артемий. Радости родителей не было предела, ведь Наталья пыталась забеременеть целых десять лет.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Апр 19 2017 в 11:59 PDT

В одном из интервью певица заявила: «Дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно — все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тему перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться».

Сегодня сыну Натальи и Владмира исполнилось два года. Счастливые родители поспешили сообщить своим подписчикам о дне рождения Артемия. Так, гордый отец опубликовал милое видео, где спрашивает у малыша сколько лет ему исполнилось.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Июн 4 2017 в 5:13 PDT

А мама, в свою очередь, выложила в Instagram фото, где поздравила любимого сына и поблагодарила его за то, что он выбрал их своими родителями.

«Поздравляем всех вас!!! Растите здоровенькими и счастливыми, радуйте нас и друг друга!!! С 2-летием, малыш», «С днем рождения вашего чудесного малыша», «Поздравляю! Здоровья ему. Пусть всегда его будут окружать любовь и тепло родителей!», «С днем рождения! Будьте здоровы и радуйте друг друга еще очень долго!», - присоединились поклонники.

К слову, недавно Подольская сообщила, что они с мужем очень хотят второго ребенка. Но, к сожалению, пока такого счастья не случилось.

Фото: instagram.com