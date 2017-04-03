500 тысяч подписчиков в Instagram следят за жизнью известной спортсменки. Она же, в свою очередь, ежедневно радует поклонников новыми кадрами. Однако недавнее фото Татьяны, которым она поделилась с фанатами, получилось ну очень личным. На нем запечатлены супруги со всеми детьми: дочь Татьяны от первого брака – Алекса, трое детей Дмитрия – Мик, Дени, Лиза, и общий ребенок пары – девочка Надя.

«Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети. Их очень много, но это так здорово», — подписала снимок фигуристка.

Пользователи Сети бурно отреагировали на семейное фото, а особенно на вид Пескова, который предстал перед камерой без футболки. Кто-то порадовался за звездную чету и высказал добрые слова: «Отличная фотка! Песков тоже человек,хоть и публичный. Отличная семья,прекрасная Татьяна! Любви вам, здоровья и всех благ». Кто-то же, наоборот, в пух и прах раскритиковал пресс-секретаря: «Все таки Песков человек публичный, тем более пресс-секретарь первого лица страны и выставлять фото с его голым торсом не этично. Уже не знает чем выделиться.», — прокомментировали подписчики.

Фото: Instagram