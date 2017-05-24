Буквально несколько дней назад Татьяна Навка сияла на красной дорожке Каннского фестиваля и знакомила старшую дочь Сашу Жулину со светской жизнью.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 24 2017 в 9:47 PDT

Проведя время со взрослой наследницей, по возвращению домой фигуристка поспешила уделить все внимание младшей дочке Надежде. Накануне спортсменка опубликовала в своем Instagram сразу несколько снимков, где показала, как провела долгожданные и теплые выходные с малышкой: «И пусть весь мир подождёт!!».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 28 2017 в 10:27 PDT

Венки из одуванчиков в сочетании с детской красотой и невинностью умилили пользователей Сети, которые поспешили осыпать маленькую Надю комплиментами: «Сладкий цыплёночек!!», «Какая у вас очень красивая здоровье и счастья вашей малышки», «САМЫЙ очаровательный ребёнок из последних увиденных! Таня, браво.», «Красивая девочка», «Цыплёночек маленький. Солнышко!!».

Фото: instagram.com