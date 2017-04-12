Жизнь семьи Собчак и Виторгана даже до рождения сына была под пристальным вниманием СМИ. Однако появление на свет малыша сделало их брак объектом постоянного мониторинга прессы. Поклонники звездной четы часто задают вопросы Максиму о сыне Платоне, о позднем отцовстве и совместной жизни с одной из самых популярных женщин России.

Наконец 44-летний актер решил четко и подробно ответить подписчикам и рассказать о всех интересующих их темах. По словам Виторгана, рождение младшего наследника сделало его более сентиментальным и спокойным. Теперь на него производят впечатление «розовые сердечки и плюшевые мишки».

Рассуждая же о позднем отцовстве, Максим выделил свои плюсы и минусы. Так, преимуществами появления детей в зрелом возрасте стала возможность успеть вдоволь пожить для себя, а уже потом браться за потомство. Недостатком стало время. Актер считает, что дети укорачивают жизнь, а не удлиняют ее. «Моему сыну будет всего-навсего 10 лет, а мне – уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает», – заявил Виторган.

Монолог не обошелся без его супруги, телеведущей и главного редактора журнала L'Officiel Ксении Собчак. Артист поделился, как живется с женщиной, чья популярность не знает границ. Как рассказал Виторган, он воспринимает чрезмерную известность жены как данность. Но признается, что первое время был в шоке от того внимания, которым одаривали папарацци Собчак. «Прессу волнует каждый ее чих, каждое слово становится поводом для целой статьи», — цитирует актера сайт The Question.

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в 2013 году. Спустя три года у них родился сын, Платон. От предыдущего брака с актрисой Викторией Верберг у Максима есть двое детей: 16-летний Даниил и 20-летняя Полина.

Фото: Instagram