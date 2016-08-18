Актер объяснил, почему они с женой не хотят показывать общественности своего наследника

Одна из самых красивых и знаменитых пар российского кинематографа Елизавета Боярская и Максим Матеев открыто рассказывают о своих успехах в работе, но предпочитают не предавать огласке личную жизнь. В частности, супруги никогда не показывают своего пятилетнего сына Андрея и, в отличие от многих звездных родителей, не берут его на светские мероприятия.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Апр 18 2017 в 4:38 PDT

В интервью журналу Hello! отец семейства рассказал, почему они с женой скрывают своего наследника. По словам Максима, большую роль в этом сыграл пример Лизы, ведь к ней с самого детства было приковано внимание общественности из-за ее знаменитого папы.

«Дети тяжело переживают повышенное внимание – к себе, к своим родителям. Это лишает непосредственности, детство превращается в работу. Мне бы хотелось сохранить непосредственность в своем ребенке. Поэтому я принципиальный сторонник достаточно закрытой жизни», — сообщил актер.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Авг 18 2016 в 3:04 PDT

Сейчас Андрей ходит в обычный детский сад, любит собирать конструктор, смотреть мультики и начинает изучать английский язык, в чем ему активно помогает его бабушка.

«Он замечательно, логично рассуждает. Неплохо говорит, на мой взгляд, — видимо, потому что мы с Максимом все-таки общаемся на хорошем русском. Андрей периодически вставляет какие-то недетские обороты — "я полагаю, что", "я не вполне согласен", это всегда очаровывает», — цитирует Максима портал «Летидор».

Фото: instagram.com