В первых числах апреля Елена Темникова решила побаловать себя и свою семью жарким отдыхом в ОАЭ, о чем с радостью сообщила своим подписчикам в Instagram. С тех пор певица одним за одним публикует пляжные селфи, красивые пейзажи, а также милые фото 2-летней дочери Саши.

«Моя сладкая. Мое самое счастливое счастье», - подписала снимок Елена.

Темникова не перестает делиться эмоциями и очень гордится своей смелой малышкой.

«Любовь моя. Самая смелая в аквапарке. Я больше боюсь.».

От нее-то и пришли в восторг поклонники артистки, осыпав комплиментами Сашу, и отметили, что она очень похожа на свою звездную маму.

«Маленькая копия мамы», «Такая веселая шоколадка», «Какая прекрасная малышка! Я от нее в восторге!», «Какая милота. маленький ангелочек!», «Лапулечка!!!расти большой здоровой и счастливой!)))», - прокомментировали подписчики.

Фото: Instagram