После того, как Ким Кардашьян и Канье Уэст узнали, что больше не смогут иметь детей, они всерьез задумалась над услугами суррогатной матери.

Сегодня стало известно, что, благодаря специализированному агентству, звездная чета смогла найти подходящую женщину. Об этом сообщает портал TMZ.

Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по 4,5 тысячи долларов. В случае, если она родит более одного ребенка, то ей уготована премия - 5 тысяч долларов за двойню, 10 тысяч долларов за тройню и так далее. Вся сделка в целом, с учетом оплаты услуг агентства, обойдется Кардашьян и Уэсту в 113 тысяч долларов, что в перерасчете на рубли составляет порядка 7 миллионов рублей.

Кроме этого, Канье и Ким выдвинули ряд условий. Женщине, которая будет вынашивать наследника звездной четы запрещается употреблять алкоголь, наркотики, курить, а также принимать горячую ванну, ходить в сауну, красить волосы, пить не более одного напитка с кофеином в день и есть сырую рыбу.

Как сообщает западный инсайдер, сделка предусматривает, что знаменитое семейство возьмет на себя все юридические и родительские обязанности в отношении любого ребенка, даже если он будет обладать врожденными отклонениями.

Фото: instagram.com, globallookpress.com