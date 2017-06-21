Сегодня стало известно, что, благодаря специализированному агентству, звездная чета смогла найти подходящую женщину. Об этом сообщает портал TMZ.
Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по 4,5 тысячи долларов. В случае, если она родит более одного ребенка, то ей уготована премия - 5 тысяч долларов за двойню, 10 тысяч долларов за тройню и так далее. Вся сделка в целом, с учетом оплаты услуг агентства, обойдется Кардашьян и Уэсту в 113 тысяч долларов, что в перерасчете на рубли составляет порядка 7 миллионов рублей.
Кроме этого, Канье и Ким выдвинули ряд условий. Женщине, которая будет вынашивать наследника звездной четы запрещается употреблять алкоголь, наркотики, курить, а также принимать горячую ванну, ходить в сауну, красить волосы, пить не более одного напитка с кофеином в день и есть сырую рыбу.
Как сообщает западный инсайдер, сделка предусматривает, что знаменитое семейство возьмет на себя все юридические и родительские обязанности в отношении любого ребенка, даже если он будет обладать врожденными отклонениями.
Фото: instagram.com, globallookpress.com