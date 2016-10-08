После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев взял на себя все хлопоты по воспитанию их сына Платона, которому в этом году исполнилось четыре года. С тех пор ведущий зарекомендовал себя как ответственный и заботливый родитель, проводя с сыном все свободное время.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 21 2017 в 11:22 PST

Накануне Шепелев посетил презентацию книги Натальи Ремиш «Детям о важном. Про Диму и других. Как говорить на сложные темы», где рассказал, к каким мерам он прибегает в воспитании малыша, чтобы Платон знал и понимал, насколько важна толерантность в современном мире.

По словам Дмитрия, у детей не должно быть преград в общении со сверстниками, которые не похожи на остальных. Он сам старается сделать так, чтобы этот барьер не возник у его сына по отношению к другим особенным ребятам.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 8 2016 в 2:35 PDT

«То, что наши дети думают об окружающем мире, в большей степени зависит от нас. И те оценки, ярлыки, которые мы развешиваем на окружающий нас мир и на людей, это все слетает с наших уст. От нас зависит, как дети будут в будущем воспринимать этот мир. Толерантными следует быть в первую очередь нам…», — заявил ведущий.

Так, Шепелев специально отдал наследника в еврейский сад, чтобы тот учился терпению, а также нанял чернокожего преподавателя по английскому языку, дабы Платон с детства понимал, что люди бывают разные.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

«Что удалось сделать мне, чтобы воспитать ребенка терпимым? Я, в первую очередь, отдал его в еврейский детский сад — пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского. Тоже, чтобы в дальнейшем избежать вопросов — почему люди разные», — заключил Дмитрий.

Фото: instagram.com