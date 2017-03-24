Семья 34-летней Натальи Подольской и 49-летнего Владимира Преснякова, пожалуй, одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они познакомились на съемках передачи «Большие гонки» в 2005-ом году, а спустя пять лет поженились. Все это время пара мечтала о малыше и в годовщину свадьбы, 5 июня 2015-го года у звездной четы родился наследник – Артемий.

«Мне кажется, нас Бог вознаградил за терпение. То, что у нас не было детей, стало одной из причин нашего прихода к вере, в церковь. Мы поженились, обвенчались, много ездили по святым местам, молились. Сказано: "Просите - и дано будет вам". А еще говорят, дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы», - рассказала в одном из интервью Подольская.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Мар 24 2017 в 1:53 PDT

С тех пор счастливая мама делится видео и снимками малыша в своем блоге и периодически показывает, как они весело проводят время вместе. Недавно певица в очередной раз порадовала поклонников трогательным фото, на котором запечатлены ее любимые мужчины.

«Без этих двоих мальчиков меня не существует…», - подписала артистка.

«Прекрасная семья», «Ой какие же вы классные и очень счастливые», «Папина копия», «Тема обалденный мальчик, обожаю видео с ним», «Классные позитивные так приятно на них смотреть они идеально подходят друг другу», «Какая красивая пара....счастья вам...», - прокомментировали фото подписчики.

Фото: instagram