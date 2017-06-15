Появившись в студии, актер сразу же поспешил извиниться перед публикой и рассказал, что с подвигло его на такую выходку. «Это был тот момент, когда от меня ушла жена, плюс ко всему у меня забрали дочь. Меня смущает состояние, в котором я там был. Спиртными напитками я давно не злоупотребляю, это был срыв, который был связан с тем фактом, что у меня забрали дочь», - заявила Панин.

Многие присутствующие в штыки восприняли слова Алексея, завив, что дочь Аня не должна быть под его опекой. Такой же позиции придерживается и мама девочки, бывшая жена актера Юлия Юдинцева, которая попросила помощи у присутствующих вернуть ей опеку над наследницей.

«Моя дочь находится в руках извращенца и социопата. Я требую забрать дочь у Панина. Сейчас моя девочка находится под влиянием Алексея и его матери, которые меня ненавидят», - заявила Юлия.

После того, как Панин и Юдинцева высказали свое мнение о том, с кем их дочке будет лучше, в студию пригласили саму Аню, которая появилась в сопровождении своего психолога. Нюса, как ласково называет ее папа, заявила, что хочет жить с отцом, так как считает, что мама к ней безразлична.

«Я своей маме все давно сказала, я уже несколько раз повторяла, я хочу жить с отцом. Папа для меня как друг, ему можно все рассказать. Папа уже три года не пьет, он позитивный, добрый. Папу я люблю больше», - заключила малышка.

Фото: instagram.com, кадры из передачи