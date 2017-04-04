Алек Болдуин показал себя не только как отличный актер, но и писатель. Помимо того, что он ведет колонку в интернет-газете The Huffington Post, звезда взялся за написание книги мемуаров, о чем и поведал на шоу «Доброе утро, Америка». В интервью с ведущим передачи, Болдуин рассказал, что описал в книге все неприятные события своей жизни. Особенно актеру запомнился и оставил темный след случай с его дочерью – Айленд.

В 2007-ом году информация о том, что Алек оскорбил свою дочь, облетели весь мир. Дело в том, что Айленд пропустила звонок от папы, который на тот момент находился в другом городе. На это Болдуин серьезно разозлился и оставил наследнице грубое сообщение на автоответчик, назвав ее «грубым, безрассудным, маленьким поросенком».

Этот случай навсегда оставил неприятный осадок между отцом и дочерью, к тому же стал причиной разрыва отношений. Стоит отметить, что ссора произошла во время вражды между Болдуином и матерью Айленд – Ким Бейсингер. Скандальные подробности их развода, который длился несколько месяцев, были главными темами СМИ. Спустя некоторое время актер все же извинился перед бывшей супругой и дочерью за свое поведение и громкие высказывания. Но даже спустя десятилетие, актер до сих корит себя за это.

«Есть люди, которые постоянно напоминают мне об этом, поэтому рана не заживает. Моей дочери это причиняет боль», - рассказал Алек.

Сейчас отношения между актером и его наследницей более-менее наладились, подтверждением тому стали регулярные выходы в свет, где Болдуин и Айленд вместе позируют перед камерами.

Сейчас 59-летний актер счастлив в браке с 33-летней Хилари Томас. У пары трое детей, а сам Алек гордо носит звание «многодетный отец».

Фото: Global Look Press, East News