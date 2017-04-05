Два года назад семья певицы, 36-летней Алиши Кис и продюсера, 38-летнего Свиза Битса сообщила поклонникам радостную новость – у них родился наследник, которого назвали Дженезисом. С тех пор счастливые родители время от времени публикуют снимки малыша, по которым сразу видно, что мальчик копия музыкальных папы и мамы.

Так, недавно продюсер выложил на своей странице в Instagram видео, где его двухлетний сын занимается битбоксом.

In the middle of my #NoCommissionShanghai Genesis wanted me to hear his new beat 1234567 thx @brooklyn_lighthouse on the gear Публикация от therealswizzz (@therealswizzz) Апр 5 2017 в 3:07 PDT

«Дженезис хотел, чтобы я послушал его бит», - подписал пост Свиз.

Поклонники пришли в восторг не только от музыкальных способностей мальчика, но и от него самого.

«О, какой милый», «Его ждет яркое будущее», «О боже, он восхитителен», «Вы с Алишей создали очень талантливого мальчика», «Я так люблю этого ребенка, что хочется съесть!» - прокомментировали подписчики.

Напомним, что Алиша и Свиз поженились 7 лет назад. В 2010-ом году у пары родился сын Иджипт, а спустя четыре года маленький Дженезис. У продюсера также есть трое детей от предыдущих браков.

Фото: Instagram