Два года назад семья певицы, 36-летней Алиши Кис и продюсера, 38-летнего Свиза Битса сообщила поклонникам радостную новость – у них родился наследник, которого назвали Дженезисом. С тех пор счастливые родители время от времени публикуют снимки малыша, по которым сразу видно, что мальчик копия музыкальных папы и мамы.
Так, недавно продюсер выложил на своей странице в Instagram видео, где его двухлетний сын занимается битбоксом.
«Дженезис хотел, чтобы я послушал его бит», - подписал пост Свиз.
Поклонники пришли в восторг не только от музыкальных способностей мальчика, но и от него самого.
«О, какой милый», «Его ждет яркое будущее», «О боже, он восхитителен», «Вы с Алишей создали очень талантливого мальчика», «Я так люблю этого ребенка, что хочется съесть!» - прокомментировали подписчики.
Напомним, что Алиша и Свиз поженились 7 лет назад. В 2010-ом году у пары родился сын Иджипт, а спустя четыре года маленький Дженезис. У продюсера также есть трое детей от предыдущих браков.
Фото: Instagram