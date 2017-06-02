Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Кто-то использует их как платформу для бесконечных селфи, а кто-то — делает добро. Российские звезды поддержали инициативу 30-летней модели Лены Перминовой и приняли участие в благотворительном аукционе SOS by Lena Perminova, который она проводит в Instagram, предложив свои лоты.

Полина Гагарина, Нюша и Светлана Лобода переоделись в диснеевских персонажей — в таком виде звезды готовы приехать на детское мероприятие, например. Нюша на один день или вечер станет принцессой Жасмин из сказки про Алладина — ее лот был продан за 300 000 рублей. Полина Гагарина — Золушкой, ее лот был продан за 870 000 рублей. А Светлана Лобода — Малефисентой, она выручила 1 500 000 рублей.

Публикация от Instagram-аукцион (@sos_by_lenaperminova)Июн 2 2017 в 5:03 PDT

Публикация от Instagram-аукцион (@sos_by_lenaperminova)Июн 1 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Instagram-аукцион (@sos_by_lenaperminova)Июн 2 2017 в 5:59 PDT

Но самый интересный лот предложила Яна Рудковская. Это — приглашение на девичник по случаю ее венчания. Совсем скоро состоится одно из важнейших событий в ее жизни — венчание с Евгением Плющенко. 8 июня тот, кто сделает самую высокую ставку, сможет провести вечер вместе с подругами Яны и посетить с ними показ мод. Текущая ставка — 250 000 рублей.

Публикация от Instagram-аукцион (@sos_by_lenaperminova)Июн 1 2017 в 6:35 PDT

Все вырученные средства звезды направят на лечение детей.

Фото: instagram.com