Сегодня в Москве состоялся благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», организованный фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Марафон прошел под девизом #БежимСоСмыслом. По предварительным данным, в забеге приняло участие 12 тысяч человек, а в фонд «Обнаженные сердца» будет перечислено 50 миллионов рублей. Именно такую сумму собрали организаторы марафона. Деньги будут направлены на помощь детям с особенностями развития.
Наталья Водянова лично вышла на дистанцию марафона. Ей составили компанию фигуристка Татьяна Навка, бизнесвумен Полина Киценко, продюсер Яна Рудковская, а также супермодели Наоми Кэмпбелл и Изабель Гулар. Кроме того, в забеге приняли участие спортсменки Татьяна Волосожар, Маргарита Мамун, Светлана Журова, Ирина Слуцкая, телеведущие Юлия Барановская, Ольга Шелест, а также многие другие знаменитости.
Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, настроение участников было отличным.
Напомним, Наталья Водянова прилетела в Россию с супругом и старшими детьми несколько дней назад, чтобы принять участие в благотворительных мероприятиях.
Фото: instagram.com