Сегодня в Москве состоялся благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», организованный фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Марафон прошел под девизом #БежимСоСмыслом. По предварительным данным, в забеге приняло участие 12 тысяч человек, а в фонд «Обнаженные сердца» будет перечислено 50 миллионов рублей. Именно такую сумму собрали организаторы марафона. Деньги будут направлены на помощь детям с особенностями развития.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Май 28 2017 в 1:20 PDT

Наталья Водянова лично вышла на дистанцию марафона. Ей составили компанию фигуристка Татьяна Навка, бизнесвумен Полина Киценко, продюсер Яна Рудковская, а также супермодели Наоми Кэмпбелл и Изабель Гулар. Кроме того, в забеге приняли участие спортсменки Татьяна Волосожар, Маргарита Мамун, Светлана Журова, Ирина Слуцкая, телеведущие Юлия Барановская, Ольга Шелест, а также многие другие знаменитости.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Май 28 2017 в 4:05 PDT

Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, настроение участников было отличным.

Напомним, Наталья Водянова прилетела в Россию с супругом и старшими детьми несколько дней назад, чтобы принять участие в благотворительных мероприятиях.

Фото: instagram.com