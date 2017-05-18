В Москве состоялось награждение лауреатов VI Премии «Импульс добра», присуждаемой за достижения в области социального предпринимательства в России.

Премия, являющаяся одним из знаковых событий российского социального бизнеса, прошла при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ и собрала более 500 гостей, в число которых вошли представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и социальные предприниматели.

В начале церемонии Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец зачитала обращение Дмитрия Медведева.

«Сейчас в нашей стране реализуются сотни проектов, которые реально помогают людям: лечиться и укреплять здоровье, получать дополнительное образование, заниматься музыкой, спортом, развивать свои творческие способности. Авторы наиболее успешных и значимых социальных инициатив сегодня собрались в этом зале, чтобы получить заслуженное общественное признание. А также — зарядиться энергией для новых добрых поступков», – отметил Председатель Правительства Российской Федерации в приветствии к лауреатам и гостям Премии.

В этом году Премию «Импульс добра» получили 10 лауреатов,отмеченных в 7 номинациях. Всего на Премию поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан.

Первое место в номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» получили Надежда Бабенкова и Леонид Сказочкин — основатели компании ООО «Брейн Девелопмент». Компания, созданная лауреатами, реализует проекты ранней профориентации детей и подростков, работая над поиском инновационных решений в области образовательных программ.

Второе место в номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» было присуждено калининградскому социальному предпринимателю Олегу Паукову, основавшему социально-экологический проект «Зеленое дело». Проект, созданный Пауковым, направлен на организацию в регионе системы раздельного сбора и сортировки мусора. С момента начала проекта жителями Калининградской области собрано 136 тонн отходов, загрязняющих окружающую среду.

Также в рамках номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» была вручена специальная награда соучредителям Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актерам Егору Бероеву и Ксении Алферовой. Проекты фонда направлены на системное изменение отношения общества к детям с особенностями развития и их адаптацию в социуме. Благодаря деятельности фонда дети-инвалиды получают возможность социализации и освоения жизненно необходимых навыков.

В номинации «За лидерство в продвижении социального предпринимательства» награду получила Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Епифанова,ведущая многолетнюю системную поддержку социально-предпринимательских проектов. В частности, при содействии лауреата было проведено российско-корейское исследование социального бизнеса и организован масштабный медиапроект «Дело жизни — люди Севера».

Премию «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства» получил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Премия «За системный подход к социальному предпринимательству» была вручена Международному благотворительному общественному фонду «Диалог культур — единый мир» за создание крупнейшего в России этнографического парка-музея «Этномир».

Фото: архивы пресс-служб