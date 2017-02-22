У Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, есть все: успешная карьера, муж-бизнесмен, двое детей. В ее гардеробе Chanel соседствует с демократичными Nike и Zara. А сама она признается, что всего, что у нее есть, она добилась сама.

«Я никогда не скрывала, кто мой отец. Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно, что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то образование, которое мне дали», — цитирует ее Marie Claire.

17 лет своей жизни Катя прожила в США, где ее отец был полпредом России при ООН. Девушка закончила Колумбийский университет, затем год проучилась в Лондонской школе экономики, где и познакомилась с мужем. Но работать уехала в Россию: с 23 лет трудилась в пресс-службе нефтегазовой компании, затем — в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison, затем — в российском представительстве Christie’s. Сейчас Винокурова с коллегой создали проект Smart Art, с помощью которого они продвигают перспективных художников. Помимо коммерческого успеха самого мероприятия, у дочери дипломата есть другая достойная мотивация: «Это вклад в будущее, стоять у истоков чего-то нового и работать с искусством, которое станет культурным наследием страны. Я надеюсь, что через 10–15 лет наши художники займут почетные места в музейных коллекциях, в собраниях крупных фондов и в домах важных коллекционеров», — надеется Екатерина. В семье ее всегда учили достигать, рассчитывать только на свои силы. Что она успешно и делает.

Работу и материнство порой совмещать сложно даже ей, но предпочтение она всегда отдает семье. «Встала в семь утра, накормила старшего сына завтраком (ему шесть лет). В восемь отправила в школу. Потом чуть-чуть времени провела с дочкой, ей три года. В девять отвела ее в сад и пошла на тренировку. Душ, дорога в офис. Как правило, в шесть я дома. Раньше у меня было больше светской жизни. А сейчас у меня есть работа, есть дом, есть спортивный зал — и я не чувствую, будто что-то упускаю», — так она описывает свой день. 5-6 раз в неделю Катя старается уделять время спорту — пилатес, функциональные тренировки, велосипед, плавание, сладости позволяет себе только в первой половине дня.

Муж Александр для нее — опора: «Если у меня какая-нибудь проблема и я ее не могу решить, я звоню Саше, и проблема будет решена. Я люблю альфа-мужчин, с сильным характером. Иногда, конечно, чуть-чуть от этого страдаю, потому что ухожу на второй план, а его решение – закон. Но я готова с этим мириться, потому что он у нас в семье лидер. Мой папа у нас тоже всегда был главный», — улыбнулась она.

Фото: starface.ru, globallookpress.com, facebook.com