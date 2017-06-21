Весной 2013 года Анделина Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез. В 2015 году актрисе удалили яичники. Только таким радикальным способом женщине удалось избежать страха смерти: на одном из осмотров врачи обнаружили в материале актрисы гены, которые отвечают за развитие болезни, унесшей жизни ее мамы, тети и бабушки.

Вслед за Джоли подобным операциям подверглись сотни обычных женщин, страдающих повышенной тревожностью, а количество обращений за диагностикой выросло в июне-июле 2013 года на 250%. Обеспокоенные новой волной операций, в 2015 году ученые выступили с обращением, в котором не рекомендовали женщинам следовать примеру Анджелины Джоли. Однако не для всех из рекомендации оказались убедительными, так как мутации гена BRCA не были достаточно изучены.

Теперь ученым наконец удалось собрать данные и проанализировать риски. Оказалось, что они зависят не от самого факта наличия гена, а от его поведения, историй отдельно взятых семей. Некоторые носительницы гена и вовсе не пострадают от его действия.

В исследовании сотрудников Кембриджского университета приняли 10 тысяч женщин. Врачи выяснили, что среди носительниц гена BRCA1 рак потенциально может развиться в 75% случаев, однако у большинства пациенток он случится ближе к 80-летнему рубежу. Еще меньшее количество, а именно 69% носительниц, могут пострадать от действия гена BRCA2.

Результаты исследования позволят врачам более детально консультировать пациенток после обследования, а также — разрабатывать для них программы профилактики рака, сообщают авторы исследования. В некоторых случаях запланированную операцию можно будет перенести до тех пор, пока женщина не родит, например, то количество детей, какое ей необходимо.

Несмотря на то, что у Джоли риск заболеваемости был оценен в 87%, вполне возможно, что с операцией она поспешила, тем более что исследование тогда наличия рака не выявило. Лишь 1 из 400 женщин находятся в подобной зоне риска.

Фото: globallookpress.com