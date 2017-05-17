Похоже, эти прекрасные леди поставили точку в спорах о женском возрасте и покончили с эйджизмом во всем мире

Грета Понтарелли и Томоко не знакомы друг с другом (разве что видели ролики в Youtube), но весь мир — во всяком случае, все женская часть взрослого мира — вдохновились их успехами. Одна — американка итальянского происхождения, другая — итальянка японского происхождения. Одной 64 года, другой — 70.

Грета Понтарелли

Грета Понтарелли начала осваивать пилон пять лет назад. Ей было 59. Как раз тогда все типичные неприятности менопаузы заявили о себе — и врачи сообщили даме, что нужно принимать срочные меры для профилактики остеопороза. Кальций, витамин D и «оптимальные физические нагрузки». Кто бы мог подумать, что оптимальными для себя 59-летняя не очень здоровая женщина сочтет танцы на пилоне.

По признанию самой танцовщицы, она не строила далеко идущих планов. Освоить одно движение, потом другое… «Понравиться себе в зеркале — уже хорошо». Занималась по чуть-чуть, но ежедневно. Теперь ей 64 года — и она участвует в конкурсе pole-dance наравне с 20-летними.

Томоко

Японская танцовщица (это ирония судьбы, не иначе) участвовала в итальянском телешоу «Италия ищет таланты». Смотрите сами, как было шокировано жюри! Ей аплодировали стоя.

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