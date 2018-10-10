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Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова борется с редким заболеванием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Рожковой

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Светлана Рожкова рассказала о неизлечимой болезни.

Несколько месяцев назад известная юмористка Светлана Рожкова рассказала о проблемах со здоровьем. Озвучив диагноз — билиарный цирроз печени — она отметила, что не планирует опускать руки.

«Супруг артистки заявил, что когда Рожкова узнала о страшном диагнозе, то пришла домой и сказала, что ей осталось жить полтора года», — передают СМИ.

Врачи объяснили актрисе, что такой диагноз, как у нее, ставят одному человеку на миллион. При этом аутоиммунном заболевании организм отвергает печень, считая ее инородным телом.

Звезда «Аншлага» отказывается от большого количества выступлений, старается много времени проводить на свежем воздухе.

Фото и видео: instagram

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