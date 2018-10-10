Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова борется с редким заболеванием

Несколько месяцев назад известная юмористка Светлана Рожкова рассказала о проблемах со здоровьем. Озвучив диагноз — билиарный цирроз печени — она отметила, что не планирует опускать руки.

«Супруг артистки заявил, что когда Рожкова узнала о страшном диагнозе, то пришла домой и сказала, что ей осталось жить полтора года», — передают СМИ.

Врачи объяснили актрисе, что такой диагноз, как у нее, ставят одному человеку на миллион. При этом аутоиммунном заболевании организм отвергает печень, считая ее инородным телом.

Звезда «Аншлага» отказывается от большого количества выступлений, старается много времени проводить на свежем воздухе.