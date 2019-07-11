logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина, вывихнувшая шею во время зевания, обрела надежду вернуться к активной жизни

Позвонки женщины настолько слабые, что она может вывихнуть шею даже при зевании.

Австралийская женщина, чей череп медленно оседал на позвоночнике, подверглась радикальной операции по слиянию позвоночника и черепа, сообщает британское издание Daily Mail.

33-летняя Кирстин Малтби из Сиднея страдает от редкого состояния: ее шея не могла выдержать вес головы, оставляя ее прикованной к постели и причиняя изнурительную боль.

При краниоцервикальной нестабильности соединение черепа и шеи намного подвижнее, чем обычно. В результате позвоночник оказывается слишком хрупким, чтобы выдержать вес головы. Поэтому череп Малтби начал опускаться. Ей приходилось быть очень осторожной, потому что даже зевок мог вызвать вывих шеи. Из-за того что изнурительное состояние влияет на ствол мозга, у Малтби также было множество других проблем с пищеварением и дыханием.

Во время пятичасовой операции череп госпожи Малтби слили в единую негибкую конструкцию с ее шеей с помощью комбинации винтов, стержней и пластин. Теперь она не может поворачивать голову и смотреть вниз. Однако через две недели она надеется выписаться из реабилитационного центра. И у нее появилась надежда снова вернуться за руль, хотя для этого придется теперь добавить дополнительные зеркала.

Сейчас женщина собирает средства, чтобы покрыть свое дорогостоящее лечение, поскольку оплачивала его самостоятельно.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...