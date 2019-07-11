Женщина, вывихнувшая шею во время зевания, обрела надежду вернуться к активной жизни

Австралийская женщина, чей череп медленно оседал на позвоночнике, подверглась радикальной операции по слиянию позвоночника и черепа, сообщает британское издание Daily Mail.

33-летняя Кирстин Малтби из Сиднея страдает от редкого состояния: ее шея не могла выдержать вес головы, оставляя ее прикованной к постели и причиняя изнурительную боль.

При краниоцервикальной нестабильности соединение черепа и шеи намного подвижнее, чем обычно. В результате позвоночник оказывается слишком хрупким, чтобы выдержать вес головы. Поэтому череп Малтби начал опускаться. Ей приходилось быть очень осторожной, потому что даже зевок мог вызвать вывих шеи. Из-за того что изнурительное состояние влияет на ствол мозга, у Малтби также было множество других проблем с пищеварением и дыханием.