Женщина, вывихнувшая шею во время зевания, обрела надежду вернуться к активной жизни

Австралийская женщина, чей череп медленно оседал на позвоночнике, подверглась радикальной операции по слиянию позвоночника и черепа, сообщает британское издание Daily Mail.
33-летняя Кирстин Малтби из Сиднея страдает от редкого состояния: ее шея не могла выдержать вес головы, оставляя ее прикованной к постели и причиняя изнурительную боль.
При краниоцервикальной нестабильности соединение черепа и шеи намного подвижнее, чем обычно. В результате позвоночник оказывается слишком хрупким, чтобы выдержать вес головы. Поэтому череп Малтби начал опускаться. Ей приходилось быть очень осторожной, потому что даже зевок мог вызвать вывих шеи. Из-за того что изнурительное состояние влияет на ствол мозга, у Малтби также было множество других проблем с пищеварением и дыханием.
Во время пятичасовой операции череп госпожи Малтби слили в единую негибкую конструкцию с ее шеей с помощью комбинации винтов, стержней и пластин. Теперь она не может поворачивать голову и смотреть вниз. Однако через две недели она надеется выписаться из реабилитационного центра. И у нее появилась надежда снова вернуться за руль, хотя для этого придется теперь добавить дополнительные зеркала.
Сейчас женщина собирает средства, чтобы покрыть свое дорогостоящее лечение, поскольку оплачивала его самостоятельно.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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