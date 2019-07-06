Женщинам за 40 можно будет сдавать гинекологический мазок всего лишь раз в 10 лет

Исследования показывают, что женщинам среднего возраста достаточно раз в 10 лет делать скрининг-тесты шейки матки, если у них отрицательный результат на ВПЧ, сообщает британское издание Daily Mail.

В рамках финансируемого британским правительством исследования были рассмотрены данные 24 500 британских женщин, которые проходили тестирование на ВПЧ наряду с обычным анализом мазка.

Было обнаружено, что женщинам старше 40 лет, у которых был выявлен отрицательный результат на ВПЧ - вирус, вызывающий почти все случаи рака шейки матки, - скрининг нужно повторять потом только через 10 лет.

Исследование также показало, что женщины младшего возраста с отрицательным тестом на ВПЧ также могут сдавать мазки реже, чем раз в три года.

К 2020 году в Великобритании добавят тестирование ВПЧ к стандартным тестам на мазок.

Сейчас в Великобритании стандартные гинекологические мазки сдают каждые три года для женщин в возрасте от 25 до 49 лет и каждые пять лет для женщин в возрасте от 50 до 64 лет.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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