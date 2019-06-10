logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина потратила 100 000 долларов на 18 попыток ЭКО, в которых не было необходимости

Женщина сделала 18 попыток ЭКО, прежде чем ей посоветовали другую процедуру — после этого она родила двоих сыновей.

Акушерка Аделаида Марисса Ласлетт (Великобритания) с 28 лет вела отчаянную борьбу в попытках забеременеть, рассказывает британское издание Daily Mail со ссылкой на канал 7News.

Когда женщине было 28, она впервые прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). И ей пришлось пройти 10 циклов, чтобы забеременеть своей первой дочерью Элизой.

В попытках стать матерью второй раз Аделаида предприняла еще 8 неудачных попыток. После этого она решила сменить врача. Новый доктор порекомендовал ей индукцию овуляции.

Индукция овуляции — это прямое лечение бесплодия, которое включает в себя прием таблетки или простую инъекцию, которая стимулирует яичники и заставляет женщину выпустить яйцеклетку.

В результате уже через 4 месяца она забеременела сыном Тедом. А вскоре после его рождения стала мамой и в третий раз.

До этого миссис Ласлетт перенесла более 300 инъекций, 60 анализов крови, 30 сканирований, прием множества лекарств, иглоукалывание и процедуры общей стоимостью около 100 000 долларов.

«Иногда нужно просто вернуться к основам и посмотреть, в чем здесь проблема», — комментирует специалист по ЭКО д-р Мишель Уэлман.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...