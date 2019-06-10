Женщина потратила 100 000 долларов на 18 попыток ЭКО, в которых не было необходимости

Акушерка Аделаида Марисса Ласлетт (Великобритания) с 28 лет вела отчаянную борьбу в попытках забеременеть, рассказывает британское издание Daily Mail со ссылкой на канал 7News.

Когда женщине было 28, она впервые прибегла к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). И ей пришлось пройти 10 циклов, чтобы забеременеть своей первой дочерью Элизой.

В попытках стать матерью второй раз Аделаида предприняла еще 8 неудачных попыток. После этого она решила сменить врача. Новый доктор порекомендовал ей индукцию овуляции.

Индукция овуляции — это прямое лечение бесплодия, которое включает в себя прием таблетки или простую инъекцию, которая стимулирует яичники и заставляет женщину выпустить яйцеклетку.

В результате уже через 4 месяца она забеременела сыном Тедом. А вскоре после его рождения стала мамой и в третий раз.

До этого миссис Ласлетт перенесла более 300 инъекций, 60 анализов крови, 30 сканирований, прием множества лекарств, иглоукалывание и процедуры общей стоимостью около 100 000 долларов.

«Иногда нужно просто вернуться к основам и посмотреть, в чем здесь проблема», — комментирует специалист по ЭКО д-р Мишель Уэлман.