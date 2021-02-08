Женщина дважды забеременела за три недели и родила двойню

Об необычном случае женщина рассказала изданию Daily Mail. Ребекка призналась: «Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении». Двойня появилась на свет в сентябре 2020 года на 33-й неделе, раньше запланированного срока. Робертс вынужденно сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной Розали. При рождении Ной весил 2 килограмма, а его сестра — всего 1,2 килограмма.

Два с половиной месяца Розали находилась в больнице под присмотром врачей, после чего ее благополучно выписали. Врачи полагают, что причиной двойной беременности, называемой суперфетацией, могли стать таблетки для лечения бесплодия, которые принимала Робертс. Отмечается, что суперфетация встречается в медицинской практике крайне редко. По данным издания, в мире зафиксировано всего около 12 подобных случаев.