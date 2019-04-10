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Жена Валентина Юдашкина рассказала о его здоровье: «Предписаний врачей пока нет»

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Валентин и Марина Юдашкины

Фото: Instagram Марины Юдашкиной
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Слухи об ухудшении состояния 55-летнего Валентина Юдашкина сильно преувеличены.

Валентин и Марина Юдашкины предпочитают держать личное в тайне. Отсутствие информации о здоровье легендарного российского модельера, в свою очередь, провоцирует сплетников. То, что маэстро стал все реже появляться на публике, а коллекции модного дома представляет теперь его дочь Галина, насторожило их.

Устав от звонков журналистов, Марина Юдашкина дала редкий комментарий на эту тему.

«Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Мы стараемся, чтобы все было правильно и красиво. Пока нет предписаний врачей. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам», — сообщила она «Собеседнику».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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