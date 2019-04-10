Жена Валентина Юдашкина рассказала о его здоровье: «Предписаний врачей пока нет»

Устав от звонков журналистов, Марина Юдашкина дала редкий комментарий на эту тему.

«Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Мы стараемся, чтобы все было правильно и красиво. Пока нет предписаний врачей. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам», — сообщила она «Собеседнику».